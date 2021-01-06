Праздник для многодетных семей накануне Рождества устроили в Минске. Вот впечатления участников

Новости Беларуси. Большой праздник для больших семей. Многодетные минчане накануне Рождества окунулись в сказочную атмосферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках акции «Наши дети» прошел очередной благотворительный марафон. Юные таланты городского Дворца детей и молодежи подготовили для гостей интересные игры и конкурсы. Интерактив с новогодними персонажами не оставил равнодушными никого.

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей:

Новый год – это праздник не только для взрослых, но, наверное, самое главное, для детей. Каждый ребенок ждет какое-то чудо. Они писали письма Деду Морозу все. Мы постарались тоже немножечко их порадовать. Посетили очень много детских домов и домов семейного типа, интернатов, хотелось донести вот этот чудесный праздник до каждого ребенка.

Мы сюда приходим уже не в первый раз. Детям нравится праздник, праздничная атмосфера. В эти праздничные рождественские дни хотелось бы всем пожелать здоровья.

Больше радости, веселья, чтобы таких мероприятий было очень много. Это очень прекрасно, когда детей можно куда-то привести.

Я очень любви эти мероприятия и не первый раз их посещаю.

Я бы хотела получить в подарок много игрушек.