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Праздник для многодетных семей накануне Рождества устроили в Минске. Вот впечатления участников

06 января 2021 14:54
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Новости Беларуси. Большой праздник для больших семей. Многодетные минчане накануне Рождества окунулись в сказочную атмосферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Праздник для многодетных семей накануне Рождества устроили в Минске. Вот впечатления участников-1

В рамках акции «Наши дети» прошел очередной благотворительный марафон. Юные таланты городского Дворца детей и молодежи подготовили для гостей интересные игры и конкурсы. Интерактив с новогодними персонажами не оставил равнодушными никого.

Праздник для многодетных семей накануне Рождества устроили в Минске. Вот впечатления участников-4

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей:
Новый год это праздник не только для взрослых, но, наверное, самое главное, для детей. Каждый ребенок ждет какое-то чудо. Они писали письма Деду Морозу все. Мы постарались тоже немножечко их порадовать. Посетили очень много детских домов и домов семейного типа, интернатов, хотелось донести вот этот чудесный праздник до каждого ребенка.

Праздник для многодетных семей накануне Рождества устроили в Минске. Вот впечатления участников-7

Мы сюда приходим уже не в первый раз. Детям нравится праздник, праздничная атмосфера. В эти праздничные рождественские дни хотелось бы всем пожелать здоровья.

Праздник для многодетных семей накануне Рождества устроили в Минске. Вот впечатления участников-10

Больше радости, веселья, чтобы таких мероприятий было очень много. Это очень прекрасно, когда детей можно куда-то привести.

Праздник для многодетных семей накануне Рождества устроили в Минске. Вот впечатления участников-13

Я очень любви эти мероприятия и не первый раз их посещаю.

Праздник для многодетных семей накануне Рождества устроили в Минске. Вот впечатления участников-16

Я бы хотела получить в подарок много игрушек.

Праздник для многодетных семей накануне Рождества устроили в Минске. Вот впечатления участников-19

Необычный сюжет, красочные костюмы и зажигательные танцы. Кульминацией праздника стало новогоднее представление. Дети получили сладкие подарки.

# Новый год # общество # Татьяна Кравченко # Фотофакт

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