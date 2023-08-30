Праздник для 120 первоклассников устроили профсоюзы в «Интеграле»

Новости Беларуси. Профсоюзные организации традиционно в рамках постоянно действующей благотворительной акции «Профсоюзы – детям» принимают активное участие в подготовке детей к школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Познавательные и подвижные игры, анимационные шоу, конкурсы и викторины, экскурсии, в том числе по месту работы родителей, торжественное вручение подарков и школьных принадлежностей. Особое внимание – первоклассникам.

Сергей Поко, председатель профсоюзной организации управляющей компании холдинга «Интеграл»:

Мы организовали веселую программу развлекательную, музыкальную программу. Мы организовали присутствие здесь сотрудников МЧС и ГАИ, тематические столы накрыты. И работники силовых структур будут объяснять правила поведения на дорогах, правила обращения с огнем и так далее.

Анна Сморгун‎:

Сегодня достаточно сложно собрать детей в школу, профсоюз нам очень помогает. Рюкзачок дали. У меня их четверо. Всех собрать очень тяжело.