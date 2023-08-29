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Круиз по Комсомольскому озеру на катере – отличное завершение лета. Рассказываем, как туда попасть

29 августа 2023 18:36
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Круиз по Комсомольскому озеру на катере – отличное завершение лета. Рассказываем, как туда попасть-1

Вероника Макаревич, ведущая:
На теплоходе музыка играет. Вот они, финальные аккорды лета – время ловить момент. Как вам наше морское судно? Примерим фуражку капитана и умчимся за горизонт. Романтический круиз по столичным водоемам вот-вот начнется. Океан эмоций гарантируем.

Круиз по Комсомольскому озеру на катере – отличное завершение лета. Рассказываем, как туда попасть-4

Отдать швартовы, поднять якорь! Корабль отчаливает от пирса! Отправляемся в круиз по самым живописным местам столицы. Увидеть другой Минск поможет опытный капитан со стажем.

Круиз по Комсомольскому озеру на катере – отличное завершение лета. Рассказываем, как туда попасть-7

Михаил Халево, капитан-механик теплохода «Свислочь»:
Сейчас мы начинаем прогулку на нашем прогулочном теплоходе «Свислочь», который расположен на Комсомольском озере. Прогулка длится 30 минут. Наш теплоход построен в 1958 году на Бобруйском судостроительном заводе. В 2005 году теплоход перестроен по более современному облику.

Работает теплоход ежедневно, без выходных. Многие отмечают свадьбу. Несколько недель назад проводилось торжественное бракосочетание с приглашением соответствующих органов. Здесь была торжественная роспись. Корпоративы устраивают люди, просто прогулки.

Круиз по Комсомольскому озеру на катере – отличное завершение лета. Рассказываем, как туда попасть-10

Всего полчаса пути, а столько ярких впечатлений! Это путешествие вы не забудете никогда. Изюминка Комсомольского озера – его необитаемые островки. Ловкая «Касатка» доставит в пункт назначения.

Круиз по Комсомольскому озеру на катере – отличное завершение лета. Рассказываем, как туда попасть-13

Игорь Беспалов, капитан катера «Касатка»:
Водичка близко. Обзор – везде очень много живой природы, большой выбор птиц, животный мир богатый. Для меня это, можно сказать, отдых. У меня вторая работа на буксирном теплоходе, там большие суда.

Михаил Халево:
Катер более быстроходный, более современный. Наш теплоход более степенный, спокойный. Каждый находит свой интерес. Мы всегда рады приветствовать наших отдыхающих.

Круиз по Комсомольскому озеру на катере – отличное завершение лета. Рассказываем, как туда попасть-16

Игорь Беспалов:
Смотрите, какая птичка сидит, ждет тоже фонтана, наверное. Видите? Серая цапля. Это остров птиц, мы к нему подъезжаем. Там еще есть мостик, тоже будем проезжать.

Круиз по Комсомольскому озеру на катере – отличное завершение лета. Рассказываем, как туда попасть-19

Сейчас заедем в минскую Амазонку. Будет красивый фон, можно присесть на нос, сделать там фото.

Круиз по Комсомольскому озеру на катере – отличное завершение лета. Рассказываем, как туда попасть-22

Мне понравилось, что мы быстро катались. Красиво очень! Мы заезжали к островкам, там уточки, цапля.

Провожайте лето красиво.

# Отдых # общество # Вероника Макаревич # Михаил Халево # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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