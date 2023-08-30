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Минск примет первый Белорусско-узбекский женский бизнес-форум в начале сентября

30 августа 2023 06:14
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Мероприятия первого Белорусско-узбекского женского бизнес-форума готовится принять Минск. Они начнут следующую неделю, и пройдут с 4 по 7 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск примет первый Белорусско-узбекский женский бизнес-форум в начале сентября-1

В эти дни по приглашению Совета Республики нашу страну с официальным визитом посетит парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената.

Минск примет первый Белорусско-узбекский женский бизнес-форум в начале сентября-4

Вместе с обсуждением вопросов межпарламентской повестки будет организовано проведение первого Белорусско-узбекского женского бизнес-форума. Всего состоятся шесть секционных заседаний. Разговор пойдет о сотрудничестве в тяжелой и легкой промышленности, укреплении партнерства в АПК, о медицине и фармацевтике. Ключевое мероприятие – пленарное заседание на тему «Женщины в бизнесе – потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана», по итогам которого планируется подписание декларации.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Фотофакт

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