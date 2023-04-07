Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные верующие. Считается, что именно в этот день – 7 апреля – на Марию сошел Святой Дух и она зачала Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник почитается с давних пор и считается одним из самых важных. Настолько, что даже если он выпадает на Великий пост, то пост послабляется. В день Благовещения в храмах проходит торжественная литургия, верующие приходят в церкви, чтобы помолиться и причаститься. В этот день строжайше запрещено выполнять какую-либо работу. В народе считается, что праздник знаменует приход весны.