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Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие

07 апреля 2023 08:07
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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные верующие. Считается, что именно в этот день – 7 апреля – на Марию сошел Святой Дух и она зачала Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие-1

Праздник почитается с давних пор и считается одним из самых важных. Настолько, что даже если он выпадает на Великий пост, то пост послабляется. В день Благовещения в храмах проходит торжественная литургия, верующие приходят в церкви, чтобы помолиться и причаститься. В этот день строжайше запрещено выполнять какую-либо работу. В народе считается, что праздник знаменует приход весны.

# Религия # общество # Фотофакт

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