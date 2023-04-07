Акция «Неделя леса» пройдёт в Могилёвской области с 17 по 23 апреля

Новости Беларуси. В Могилевской области в 2023 году планируют посадить почти 5 тысяч гектаров леса. Продолжат восстанавливать и участки, которые в 2022-м пострадали от ураганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда стихия нанесла серьезный ущерб лесному хозяйству именно этого региона, повредив 7 тысяч гектаров. Некоторые делянки уже восстановлены. Другие – специалисты начнут осваивать, когда позволит погода.

Вячеслав Головнев, ведущий инженер Могилевского лесхоза: Буреломы произошли у нас на почвенных условиях с богатым типом лесорастительных условий, поэтому в основном там будет высажен дуб, ель, где более низкие участки, там будет высажена ольха.

Молодые леса высадят по новым технологиям. В Могилевском лесхозе успешно осваивают метод выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой – в кассетах с торфом. Преимущества этого способа для Беларуси, где наблюдаются климатические изменения в сторону потепления, очевидны. Специалисты могут обновлять леса почти круглый год – за исключением зимы. А приживаемость саженцев – почти абсолютная.

Александр Дыдышко, главный лесничий Могилевского лесхоза:

Лесхоз, создав культуры с закрытой корневой системой, будет экономить на дополнении, на уходах. И самый главный плюс то, что растение в первые 3-4 года своей жизни дает максимальный прирост, максимальный рост биомассы, максимальное укоренение, что способствует хорошему качеству лесных культур у нас в области и не только.

В этом году на могилевской лесной биофабрике планируют вырастить почти 5 миллионов единиц ели, сосны и ольхи. В планах обеспечить посадочным материалом регион и реализовывать его в России. Договоренности на поставки есть. Продолжат работы и по восстановлению леса. К слову, посадить дерево может любой желающий в рамках «Недели леса». В Могилевской области она стартует 17 апреля.