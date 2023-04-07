Концерт эстрадной музыки творческого проекта «Мары дзяцiнства» пройдёт в Минске 11 апреля

Новости Беларуси. Под аккомпанемент оркестра: концерт эстрадной музыки творческого проекта «Мары дзяцiнства» пройдет в столице 11 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звездами вечера станут лучшие учащиеся детских школ искусств Минска. На сцену они выйдут в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Главная идея – показать начинающим музыкантам закулисную жизнь опытных артистов и дать им возможность выступить в качестве солистов заслуженного коллектива. Такой проект реализуется в столице впервые. Юные музыканты не скрывают: под аккомпанемент оркестра работать непросто, но интересно.

Арсений Трибельский, ученик Детской музыкальной школы искусств № 20:

Это ощущается совсем по-другому. То есть я играю с концертмейстером обычно, а сейчас, когда там, это совсем другое. Намного глубже. Ритм так намного легче держать, потому что там барабанная установка, это помогает. Ну и это энергично.

Максим Рассоха, художественный руководитель-главный дирижер заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга»:

Первый концерт по итогам этого отбора – был концерт академической музыки, он состоялся 20 марта в концертном зале «Верхний город». Очень достойно показали себя дети. На репетиции кто-то переживал, волновался, но на концерте все получилось, все очень хорошо. А второй концерт, который состоится 11 апреля, это концерт эстрадной музыки. Мы надеемся, что дети, которые сейчас в проекте, в дальнейшем мы их услышим, увидим на разных сценах концертных, на разных конкурсах, где они будут представлять нашу страну.