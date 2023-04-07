Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля

Всемирный день здоровья отмечается сегодня. Именно 7 апреля в 1948 году была создана Всемирная организация здравоохранения. 75 лет назад вступил в силу ее Устав. Наша страна является участницей ВОЗ со дня ее основания, а здоровье народа – приоритет политики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ высоко оценивает успехи белорусского здравоохранения. У нас один из самых низких в мире показателей младенческой смертности, реализуется госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность». Сотрудничество со Всемирной организацией длительное и плодотворное, именно опыт белорусских врачей по работе в пандемию стал основанием для экспертов рекомендовать его другим странам в борьбе с коронавирусом. Сегодня, во Всемирный день здоровья, в Беларуси пройдут тематические акции и мероприятия. Например, преподаватели Медуниверситета проконсультируют по таким направлениям, как хирургия, терапия, педиатрия, стоматология, гинекология. Минчан ждут с полудня до 15 часов в торговом центре «Столица».