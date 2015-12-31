Праздничный выпуск программы «Утро. Студия хорошего настроения»

Вот и настал этот долгожданный праздничный эфир, когда можно голосом деда Мороза прокричать с экранов телевизоров: «Ура! Этот год заканчивается! С Новым годом!». Сегодня в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – много гостей, музыки, фокусы, астропрогнозы и всевозможные сюрпризы! Впереди – совместная готовка, уборка и ремонт…

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси, Анатолий Лазарев, парикмахер-стилист, призер международных и республиканских конкурсов по парикмахерскому искусству, Александр Солодуха, Максим Карпович, иллюзионист, астролог Ольга Шуба, группа «Дрозды», Кристина Малашко, декоратор Элла Рябова, начальник зоотехнического отдела ГКПУ «Минский зоопарк» и символ наступающего года – красная мартышка-гусар по кличке «Лика».