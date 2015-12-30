В 2016 году Минский метрополитен начнет бесплатно обучать безработных профессии машиниста

Новости Беларуси. Свет в конце тоннеля для столичных безработных. В 2016 году Минский метрополитен начнет обучать профессии машиниста. Курсы по подготовке будут проходить на безвозмездной основе по заказу нанимателя.

В последние годы такую практику в столице активно внедряет предприятие «Минсктранс». Безработных готовят на водителей троллейбусов и автобусов. Подготовку проходят и по другим специальностям.

В 2015 году в столичную службу занятости обратилось более 25 тысяч человек. Трудоустроено более шести тысяч.

К слову, уровень безработицы в Минске, а это всего 1%, самый низкий по стране, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Большее количество вакантных мест – это сфера здравоохранения, социальные услуги. Дальше идет транспорт, строительство. Сегодня на одну вакансию грузчика претендует 13 безработных, очень востребованы уборщики служебных помещений, сторожи, дворники.