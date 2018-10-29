Праздничный концерт «Комсомолу – 100: эстафета поколений» прошёл во Дворце Республики

Новости Беларуси. Поздравить комсомол со 100-летним юбилеем 29 октября приехали почётные гости со всех уголков Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На торжественное собрание и праздничный концерт во Дворце Республики собрались руководители государственных органов, ветераны комсомола, активисты БРСМ, представители иностранных молодежных организаций. Театрализованная программа показала эстафету поколений: от первых комсомольцев до их наследников – активистов БРСМ.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Я рада тому, что в нашей стране есть Белорусский республиканский союз молодежи. Что наша молодежь объединилась и сплотилась в этих рядах, тех юношей и девушек, которые хотят сделать много значимого для своего народа, страны. Поэтому, я искренне в этот праздничный день поздравляю всех.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Нас всех объединяет комсомольское братство. Здорово, что сегодня эти традиции, которые были заложены много лет назад, продолжаются. 100 лет исполняется комсомольскому движению, молодежному движению. Здорово, что именно в Республике Беларусь, благодаря поддержке главы государства, движение комсомольцев поддерживается и живет.