Праздничный концерт «Комсомолу – 100: эстафета поколений» прошёл во Дворце Республики
Новости Беларуси. Поздравить комсомол со 100-летним юбилеем 29 октября приехали почётные гости со всех уголков Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На торжественное собрание и праздничный концерт во Дворце Республики собрались руководители государственных органов, ветераны комсомола, активисты БРСМ, представители иностранных молодежных организаций. Театрализованная программа показала эстафету поколений: от первых комсомольцев до их наследников – активистов БРСМ.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Я рада тому, что в нашей стране есть Белорусский республиканский союз молодежи. Что наша молодежь объединилась и сплотилась в этих рядах, тех юношей и девушек, которые хотят сделать много значимого для своего народа, страны. Поэтому, я искренне в этот праздничный день поздравляю всех.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Нас всех объединяет комсомольское братство. Здорово, что сегодня эти традиции, которые были заложены много лет назад, продолжаются.
100 лет исполняется комсомольскому движению, молодежному движению. Здорово, что именно в Республике Беларусь, благодаря поддержке главы государства, движение комсомольцев поддерживается и живет.
Основой театрализованного представления и гала-концерта «Комсомолу – 100: эстафета поколений» стала песенная классика и современные патриотические песни. А сценическими персонажами выступили герои популярных фильмов, а также активисты молодёжного союза.