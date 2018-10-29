Прямой эфир

30 жилых домов введут в эксплуатацию в Минске до конца 2018 года

29 октября 2018 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Речь об этом 29 октября шла на совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 жилых домов введут в эксплуатацию в Минске до конца 2018 года-1

На объектах идут завершающие строительные работы, решаются вопросы благоустройства. В 2018 году сотни минских семей обрели свои квартиры: в городе построили 42 многоквартирных дома. Больше всего новостроек в Московском и Центральном районах.

30 жилых домов введут в эксплуатацию в Минске до конца 2018 года-4

Дмитрий Гуриненко, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Деньги в инвестиционной программе сконцентрированы в основном (более 45 %) на социальных наших отраслях. Это в первую очередь образование, здравоохранение, инженерная инфраструктура к жилищному строительству. Объем финансирования на инвестиционную программу годовую составляет 800 миллионов. Из них уже более 600 освоено, поэтому до конца года 163 миллиона осталось. Безусловно, они будут освоены.

30 жилых домов введут в эксплуатацию в Минске до конца 2018 года-7

Сейчас определяется объем инвестпрограммы строительной отрасли Минска на 2019 год. Одна из самых больших статей расходов – третья ветка метро (на это потребуется до 250 миллионов рублей). В целом на финансирование сферы строительства предполагается направить около 850 миллионов рублей.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Дмитрий Гуриненко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Афанасьева о Тихановиче: «Человек, который больше всех ратовал за то, чтобы была гармония в жизни»
29 октября 2018 11:58

Афанасьева о Тихановиче: «Человек, который больше всех ратовал за то, чтобы была гармония в жизни»

«Я всегда мечтала спасать людей»: Университет гражданской защиты МЧС открыл двери для абитуриентов
29 октября 2018 07:44

«Я всегда мечтала спасать людей»: Университет гражданской защиты МЧС открыл двери для абитуриентов

Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске
29 октября 2018 07:41

Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске