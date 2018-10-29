30 жилых домов введут в эксплуатацию в Минске до конца 2018 года

Новости Беларуси. Речь об этом 29 октября шла на совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Речь об этом 29 октября шла на совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На объектах идут завершающие строительные работы, решаются вопросы благоустройства. В 2018 году сотни минских семей обрели свои квартиры: в городе построили 42 многоквартирных дома. Больше всего новостроек в Московском и Центральном районах.
Дмитрий Гуриненко, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Деньги в инвестиционной программе сконцентрированы в основном (более 45 %) на социальных наших отраслях. Это в первую очередь образование, здравоохранение, инженерная инфраструктура к жилищному строительству. Объем финансирования на инвестиционную программу годовую составляет 800 миллионов. Из них уже более 600 освоено, поэтому до конца года 163 миллиона осталось. Безусловно, они будут освоены.
Сейчас определяется объем инвестпрограммы строительной отрасли Минска на 2019 год. Одна из самых больших статей расходов – третья ветка метро (на это потребуется до 250 миллионов рублей). В целом на финансирование сферы строительства предполагается направить около 850 миллионов рублей.