30 жилых домов введут в эксплуатацию в Минске до конца 2018 года

Новости Беларуси. Речь об этом 29 октября шла на совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На объектах идут завершающие строительные работы, решаются вопросы благоустройства. В 2018 году сотни минских семей обрели свои квартиры: в городе построили 42 многоквартирных дома. Больше всего новостроек в Московском и Центральном районах.

Дмитрий Гуриненко, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Деньги в инвестиционной программе сконцентрированы в основном (более 45 %) на социальных наших отраслях. Это в первую очередь образование, здравоохранение, инженерная инфраструктура к жилищному строительству. Объем финансирования на инвестиционную программу годовую составляет 800 миллионов. Из них уже более 600 освоено, поэтому до конца года 163 миллиона осталось. Безусловно, они будут освоены.