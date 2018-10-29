Прямой эфир

Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%

29 октября 2018 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Количество пожаров и число погибших в них людей увеличилось в Беларуси. С начала 2018 года огонь унес 375 жизней, и это на 10 % больше, чем в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%-1

Чаще всего причиной трагедии становится нарушение требований пожарной безопасности и банальная человеческая беспечность. С несчастными случаями, что особенно актуально в осенне-зимний период, работники МЧС ведут борьбу на опережение.

Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%-4

В Беларуси подходит к концу профилактическая акция «Вместе за безопасность». В течение двух недель спасатели навещают одиноких пожилых людей, инвалидов, а также семьи с детьми в социально опасном положении. На особом контроле – частный сектор. С начала акции выявлено почти 400 фактов, когда печное отопление использовалось с нарушениями.

Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%-7

Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
Бабушкам, одиноко проживающим гражданам престарелого возраста показываем, подсказываем, что необходимо поправить для того, чтобы не было беды. В случае, если категория эта нуждается в дополнительной государственной помощи, в соответствии с принятыми государственными программами информируются заинтересованные и при необходимости органами власти оказывается помощь по приведению печного отопления в исправное состояние.

Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%-10

С начала этого года в домах белорусов установили более 75 тысяч автономных пожарных извещателей. Все – за счет местных исполнительных органов. Сработавшие вовремя устройства только в 2018 году сохранили жизни 55 человек. Кстати, как показывает многолетний анализ, большая часть возгораний приходится на период с октября по март. Пик огненного сезона – декабрь-январь.

# МЧС Беларуси # общество # Дмитрий Турчин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Транзит МКС по диску солнца заснял фотограф-любитель из Витебска
29 октября 2018 12:02

Транзит МКС по диску солнца заснял фотограф-любитель из Витебска

30 жилых домов введут в эксплуатацию в Минске до конца 2018 года
29 октября 2018 11:59

30 жилых домов введут в эксплуатацию в Минске до конца 2018 года

Афанасьева о Тихановиче: «Человек, который больше всех ратовал за то, чтобы была гармония в жизни»
29 октября 2018 11:58

Афанасьева о Тихановиче: «Человек, который больше всех ратовал за то, чтобы была гармония в жизни»