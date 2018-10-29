Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%

Новости Беларуси. Количество пожаров и число погибших в них людей увеличилось в Беларуси. С начала 2018 года огонь унес 375 жизней, и это на 10 % больше, чем в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего причиной трагедии становится нарушение требований пожарной безопасности и банальная человеческая беспечность. С несчастными случаями, что особенно актуально в осенне-зимний период, работники МЧС ведут борьбу на опережение.

В Беларуси подходит к концу профилактическая акция «Вместе за безопасность». В течение двух недель спасатели навещают одиноких пожилых людей, инвалидов, а также семьи с детьми в социально опасном положении. На особом контроле – частный сектор. С начала акции выявлено почти 400 фактов, когда печное отопление использовалось с нарушениями.

Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

Бабушкам, одиноко проживающим гражданам престарелого возраста показываем, подсказываем, что необходимо поправить для того, чтобы не было беды. В случае, если категория эта нуждается в дополнительной государственной помощи, в соответствии с принятыми государственными программами информируются заинтересованные и при необходимости органами власти оказывается помощь по приведению печного отопления в исправное состояние.