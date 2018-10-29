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Транзит МКС по диску солнца заснял фотограф-любитель из Витебска

29 октября 2018 12:02
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Новости Беларуси. Редкие кадры удалось сделать фотографу из Витебска. Мастер сумел запечатлеть транзит МКС по диску солнца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транзит МКС по диску солнца заснял фотограф-любитель из Витебска-1

Удивительные снимки получились спустя четыре года безуспешных попыток. Необходимо было четко вычислить время, ведь Международная космическая станция пролетела буквально за секунду. Кроме того, важно было правильно подобрать оптику, оборудование и защитные фильтры.

Транзит МКС по диску солнца заснял фотограф-любитель из Витебска-4

Это не первые снимки астрофотографа Владислава Воронецкого на космическую тему: весной 2018 года он снял прохождение МКС по диску Луны.

Транзит МКС по диску солнца заснял фотограф-любитель из Витебска-7

Владислав Воронецкий, астрофотограф:
Снимал я с площади Победы. То есть пришел, поставил штатив, камеру, солнечный фильтр. Люди ходят, смотрят – что-то непонятное: человек сидит, снимает солнце. Такие были странные взгляды. Интересовались, спрашивали: «Что вы делаете?» Я им рассказывал. Они говорят: «Это возможно вообще? Как это можно увидеть?»

Астрофотография – необычное увлечение. Владислав Воронецкий уже снимал Луну, Сатурн и Юпитер. Своим хобби он надеется привлечь внимание молодежи к физике и астрономии.

# Космос # общество # Владислав Воронецкий # Фотофакт

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