Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году?

Новости Беларуси. Столица в новогоднем настроении. Улицы города постепенно наполняются яркими огнями, по-особенному украшены и витрины магазинов. Здесь уже можно встретить фигурки собак – символ 2018-го, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В этом году в городе установят 18 зелёных красавиц и 4 новые светодиодные композиции.

Не обойдётся без традиционных рождественских ярмарок и елочных базаров с привлекательными ценами.

Александр Фролов, заместитель начальника отдела Организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Мы уже 8 декабря начинаем монтаж ярморочных композиций на площадке возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. Сама ярмарка начнёт свою работу 15 декабря и будет продолжаться до 15 января.

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

С 15 декабря мы включаем новогодние ёлки, и фактически месяц до 15 января. К детским новогодним праздникам – к 20 декабря будет световая композиция клоуна у цирка, на мой взгляд, симпатичная конструкция. Я думаю понравится детям.

Все торговые точки Минска обещают сделать декабрь насыщенным на новогодние акции и розыгрыши призов.

В преддверии праздников в магазины поставят более полутора миллионов сладких подарков и 2 с половиной миллиона бутылок шампанского.