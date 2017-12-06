Прямой эфир

Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году?

06 декабря 2017 20:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столица в новогоднем настроении. Улицы города постепенно наполняются яркими огнями, по-особенному украшены и витрины магазинов. Здесь уже можно встретить фигурки собак – символ 2018-го, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году? -1

В этом году в городе установят 18 зелёных красавиц и 4 новые светодиодные композиции.

Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году? -3

Не обойдётся без традиционных рождественских ярмарок и елочных базаров с привлекательными ценами. 

Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году? -5

Александр Фролов, заместитель начальника отдела Организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
Мы уже 8 декабря начинаем монтаж ярморочных композиций на площадке возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. Сама ярмарка начнёт свою работу 15 декабря и будет продолжаться до 15 января. 

Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году? -7

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»: 
С 15 декабря мы включаем новогодние ёлки, и фактически месяц до 15 января. К детским новогодним праздникам – к 20 декабря будет световая композиция клоуна у цирка, на мой взгляд, симпатичная конструкция. Я думаю понравится детям.

Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году? -9

Все торговые точки Минска обещают сделать декабрь насыщенным на новогодние акции и розыгрыши призов.

Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году? -11

В преддверии праздников в магазины поставят более полутора миллионов сладких подарков и 2 с половиной миллиона бутылок шампанского.

Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году? -13


 

# общество # Украшения # Фотофакт # Славомир Гриневич # Александр Фролов

Другие новости рубрики

Все новости
9 декабря в Минской области стартует сезон рождественских и предновогодних ярмарок
06 декабря 2017 15:28

9 декабря в Минской области стартует сезон рождественских и предновогодних ярмарок

Два однополчанина, которые не виделись 30 лет, нашли друг друга благодаря небольшой заметке в районной газете Крупок
06 декабря 2017 15:19

Два однополчанина, которые не виделись 30 лет, нашли друг друга благодаря небольшой заметке в районной газете Крупок

В Молодечно в результате восстановления теплосетей 7 декабря будет отключено отопление на нескольких улицах города
06 декабря 2017 14:35

В Молодечно в результате восстановления теплосетей 7 декабря будет отключено отопление на нескольких улицах города