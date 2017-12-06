В Молодечно в результате восстановления теплосетей 7 декабря будет отключено отопление на нескольких улицах города

Новости Беларуси. Жители Молодечно терпят неудобства: в городе частично отключили теплообеспечение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два дня – 6 и 7 декабря – местные коммунальщики восстанавливают теплосети. Некомфортно в ряде домов по улице Янки Купалы, Молодежной, Мелиоративной, Великосельской, а также в детских садах № 33 и 22.

Без тепла остались также металлургический завод, аварийно-пожарная часть. Об отключении коммунальщики заранее информировали, и связано оно с реконструкцией теплосетей.

Олег Садовский, начальник службы тепловых сетей филиала «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Несколько подрядных организаций работают. Отключено на данный момент 18 объектов, 7 декабря планируется ещё одно отключение, затронет улицу Молодёжную, Мелиоративную и Осипенко. Будет отключено 36 объектов. До конца года, возможно, ещё будут отключения. Трассы меняются по улице Мира, улице Строителей. Мы будем жителей Молодечно уведомлять заранее.