В Молодечно в результате восстановления теплосетей 7 декабря будет отключено отопление на нескольких улицах города

Новости Беларуси. Жители Молодечно терпят неудобства: в городе частично отключили теплообеспечение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители Молодечно терпят неудобства: в городе частично отключили теплообеспечение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Два дня – 6 и 7 декабря – местные коммунальщики восстанавливают теплосети. Некомфортно в ряде домов по улице Янки Купалы, Молодежной, Мелиоративной, Великосельской, а также в детских садах № 33 и 22.
Без тепла остались также металлургический завод, аварийно-пожарная часть. Об отключении коммунальщики заранее информировали, и связано оно с реконструкцией теплосетей.
Олег Садовский, начальник службы тепловых сетей филиала «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Несколько подрядных организаций работают. Отключено на данный момент 18 объектов, 7 декабря планируется ещё одно отключение, затронет улицу Молодёжную, Мелиоративную и Осипенко. Будет отключено 36 объектов. До конца года, возможно, ещё будут отключения. Трассы меняются по улице Мира, улице Строителей. Мы будем жителей Молодечно уведомлять заранее.
По версии коммунальщиков, теплосети требовали срочного ремонта. Без него была бы большая вероятность аварии в самый разгар отопительного периода. Специалисты обещают сделать все качественно и быстро.