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В Молодечно в результате восстановления теплосетей 7 декабря будет отключено отопление на нескольких улицах города

06 декабря 2017 14:35
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Новости Беларуси. Жители Молодечно терпят неудобства: в городе частично отключили теплообеспечение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечно в результате восстановления теплосетей 7 декабря будет отключено отопление на нескольких улицах города-1

Два дня – 6 и 7 декабря – местные коммунальщики восстанавливают теплосети. Некомфортно в ряде домов по улице Янки Купалы, Молодежной, Мелиоративной, Великосельской, а также в детских садах № 33 и 22.

В Молодечно в результате восстановления теплосетей 7 декабря будет отключено отопление на нескольких улицах города-3

Без тепла остались также металлургический завод, аварийно-пожарная часть. Об отключении коммунальщики заранее информировали, и связано оно с реконструкцией теплосетей.

В Молодечно в результате восстановления теплосетей 7 декабря будет отключено отопление на нескольких улицах города-5

Олег Садовский, начальник службы тепловых сетей филиала «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Несколько подрядных организаций работают. Отключено на данный момент 18 объектов, 7 декабря планируется ещё одно отключение, затронет улицу Молодёжную, Мелиоративную и Осипенко. Будет отключено 36 объектов. До конца года, возможно, ещё будут отключения. Трассы меняются по улице Мира, улице Строителей. Мы будем жителей Молодечно уведомлять заранее.

В Молодечно в результате восстановления теплосетей 7 декабря будет отключено отопление на нескольких улицах города-7
В Молодечно в результате восстановления теплосетей 7 декабря будет отключено отопление на нескольких улицах города-8

По версии коммунальщиков, теплосети требовали срочного ремонта. Без него была бы большая вероятность аварии в самый разгар отопительного периода. Специалисты обещают сделать все качественно и быстро.

В Молодечно в результате восстановления теплосетей 7 декабря будет отключено отопление на нескольких улицах города-10
В Молодечно в результате восстановления теплосетей 7 декабря будет отключено отопление на нескольких улицах города-11
# Социальная инфраструктура

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