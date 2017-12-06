9 декабря в Минской области стартует сезон рождественских и предновогодних ярмарок

Новости Беларуси. И последнее. Сезон рождественских и предновогодних ярмарок в эту субботу стартует в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. И последнее. Сезон рождественских и предновогодних ярмарок в эту субботу стартует в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В районных центрах подготовили площадки для торговцев и ремесленников. Покупателей заманивают распродажами и дегустациями.
Соответствующее настроение обеспечат выступления народных коллективов. Приобрести на ярмарках можно будет все: от гирлянд до подарков.