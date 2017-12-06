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9 декабря в Минской области стартует сезон рождественских и предновогодних ярмарок

06 декабря 2017 15:28
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Новости Беларуси. И последнее. Сезон рождественских и предновогодних ярмарок в эту субботу стартует в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

9 декабря в Минской области стартует сезон рождественских и предновогодних ярмарок-1


В районных центрах подготовили площадки для торговцев и ремесленников. Покупателей заманивают распродажами и дегустациями.

9 декабря в Минской области стартует сезон рождественских и предновогодних ярмарок-3

Соответствующее настроение обеспечат выступления народных коллективов. Приобрести на ярмарках можно будет все: от гирлянд до подарков.

9 декабря в Минской области стартует сезон рождественских и предновогодних ярмарок-5

# общество # Фотофакт # Ярмарки в Минске

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