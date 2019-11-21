От карпа и амура до щуки и форели. В столице стартует сезон рыбных ярмарок

Новости Беларуси. Свежий улов в Минске. В столице стартует сезон рыбных ярмарок. Они по традиции сменяют сельскохозяйственные шопинг-уикэнды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые ряды чешуйчатой продукции в ближайшие дни откроются на бульваре Тракторостроителей, а в следующие выходные точкой притяжения рыбных гурманов станет площадка у кинотеатра «Салют».

Традиционно рыбхозы представят живую рыбу собственного производства – карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель, а также копчено-вяленую продукцию, мороженые полуфабрикаты и консервы.