Праздничная программа и шоу по тимбилдингу: День защиты детей отметили в Руденской вспомогательной школе-интернате

В честь Международного дня защиты детей – для воспитанников яркая праздничная программа, а также концерт и показательное шоу от сборной медуниверситета по тимбилдингу. В зрительном зале – дети, которые рано остались без родителей. Им особенно важно чувствовать поддержку.

Новости Беларуси. 1 июня гостей встречали в Руденской вспомогательной школе-интернате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разумеется, праздничный концерт – лишь часть внимания. Воспитанники интерната часто принимают гостей. Организовывают для ребят и совместные выезды: экскурсии в Березинский биосферный заповедник, резиденцию Президента, Нарочанский парк.

Инга Горбунцова, начальник управления гуманитарной деятельности управления делами Президента Беларуси:

Сегодня мы с удовольствием смотрим в эти радостные, сияющие лица и глаза наших детей.

Самая важная задача, которая стоит перед нами, взрослыми, – сделать как можно больше радостных и счастливых дней для наших детей.

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