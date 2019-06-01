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Праздничная программа и шоу по тимбилдингу: День защиты детей отметили в Руденской вспомогательной школе-интернате

01 июня 2019 15:07
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Новости Беларуси. 1 июня гостей встречали в Руденской вспомогательной школе-интернате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь Международного дня защиты детей – для воспитанников яркая праздничная программа, а также концерт и показательное шоу от сборной медуниверситета по тимбилдингу. В зрительном зале – дети, которые рано остались без родителей. Им особенно важно чувствовать поддержку.

Праздничная программа и шоу по тимбилдингу: День защиты детей отметили в Руденской вспомогательной школе-интернате-1

Праздничная программа и шоу по тимбилдингу: День защиты детей отметили в Руденской вспомогательной школе-интернате-3

Разумеется, праздничный концерт – лишь часть внимания. Воспитанники интерната часто принимают гостей. Организовывают для ребят и совместные выезды: экскурсии в Березинский биосферный заповедник, резиденцию Президента, Нарочанский парк.

Праздничная программа и шоу по тимбилдингу: День защиты детей отметили в Руденской вспомогательной школе-интернате-6

Инга Горбунцова, начальник управления гуманитарной деятельности управления делами Президента Беларуси:
Сегодня мы с удовольствием смотрим в эти радостные, сияющие лица и глаза наших детей.

Самая важная задача, которая стоит перед нами, взрослыми, – сделать как можно больше радостных и счастливых дней для наших детей.

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Праздничная программа и шоу по тимбилдингу: День защиты детей отметили в Руденской вспомогательной школе-интернате-9

Праздничная программа и шоу по тимбилдингу: День защиты детей отметили в Руденской вспомогательной школе-интернате-11

Праздничная программа и шоу по тимбилдингу: День защиты детей отметили в Руденской вспомогательной школе-интернате-13

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Инга Горбунцова # Фотофакт

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