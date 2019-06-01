«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»

Новости Беларуси. 1 июня в историческом центре Минска проходит День Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одним приятным моментом праздника, в том числе и для нашего телеканала, стало подведение итогов конкурса «Швецыя побач».

Его участники отправили видеоролики, где рассказали, какие детали этой страны окружают их в повседневной жизни. Победителями, которые отправятся в путешествие по Скандинавии, стали сотрудники нашей телекомпании.