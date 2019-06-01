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«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»

01 июня 2019 14:46
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Новости Беларуси. 1 июня в историческом центре Минска проходит День Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одним приятным моментом праздника, в том числе и для нашего телеканала, стало подведение итогов конкурса «Швецыя побач».

Его участники отправили видеоролики, где рассказали, какие детали этой страны окружают их в повседневной жизни. Победителями, которые отправятся в путешествие по Скандинавии, стали сотрудники нашей телекомпании.

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач» -1

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач» -3

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач» -5

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач» -7

Екатерина Лихошапко, корреспондент СТВ:
Поездка в Швецию была мечтой всей жизни. Я люблю эту страну, наверное, уже больше семи лет. Нравится музыка, нравятся принципы их жизни. Поэтому эта поездка, безусловно, огромное счастье, радость и большие эмоции.

Елисей Чульба, инженер видеомонтажа СТВ:
О Швеции я очень мало знаю. Эта вся подготовка проходила в очень сжатый срок, чтобы узнать, о чем, как говорить. У меня всё впереди, надо будет еще посмотреть перед поездкой, чтобы маршрут не был стандартным.

Завершит праздник концерт шведской певицы Лорин – победительницы Евровидения-2012. Он начнется за два часа до полуночи.

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач» -10

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач» -12

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач» -14

«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач» -16

# Беларусь-Швеция # общество # Екатерина Лихошапко # Елисей Чульба # Фотофакт

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