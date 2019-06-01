«Перевоспитываем» клетки: лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском

Новости Беларуси. Лаборатория генетических биотехнологий открылась в Центре детской онкологии под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она позволит внедрить принципиально новые методы диагностики и лечения сложных заболеваний. Шанс выздороветь появляется у больных острым лейкозом. Речь о случаях, когда медицина оказалась бессильна. Современное оборудование позволяет внедрить клеточную терапию, запрограммированную на распознавание мишени пораженных клеток.

Подобные процедуры проводят только лучшие клиники мира. Реагенты на одного пациента стоят около 100 тысяч долларов. Белорусские ученые и врачи создали свой уникальный вариант технологии. Это значит, помощь онкобольным детям теперь еще доступнее. Добавим, открытие диагностического центра стало возможным за счет спонсорских средств.

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Мы берем клетки пациента. Это их же клетки, которые мы «перевоспитываем», затачиваем против их опухоли и назад им же вводим. Мы решили идти по тому пути, который, наверное, сложнее, но в результате мы выиграли: мы получили опыт. Мы получили возможность, сделав уже известную молекулу против лейкемии, мы сейчас уже собираемся идти дальше – то, чего мир еще не делал.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Мы сегодня ищем новые виды лечения и диагностики онкологических заболеваний. Отрадно, что технологические прорывы происходят в детском здравоохранении. Онкология – дело дорогое, и во всем мире это стоит достаточно дорого, только лишь используя бюджетные средства и ресурсы страховых фондов. Сложно было бы развивать такие высокотехнологичные центры.

Открытие центра приурочили ко Дню защиты детей. Это огромный шаг на пути выздоровления маленьких пациентов. Для них сегодня, 1 июня, клуб жен послов и дипломатов организовал развлекательное шоу с представлением, научными экспериментами и подарками.