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Праздничная атмосфера – в Витебске зажгут огни на центральной ёлке

13 декабря 2024 07:42
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К праздникам преображаются города. Витебск в 2024 году удивляет самой большой в Европе новогодней елью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничная атмосфера – в Витебске зажгут огни на центральной ёлке-2

Каждый сможет найти что-то интересное для себя, будь то участие в шествии, посещение мюзикла или просто прогулка по украшенному городу. Праздничная атмосфера, яркие огни и улыбки детей создадут незабываемые впечатления для всех жителей и гостей города.

Праздничная атмосфера – в Витебске зажгут огни на центральной ёлке-4

Очень красивый город. Особенно мне нравится елка, потому что она такая большая, красивая. Я очень хочу пойти на елку посмотреть как там будут салют, будут выступать.

Праздничная атмосфера – в Витебске зажгут огни на центральной ёлке-6

На площади такого раньше не было. Нам очень нравится такая яркая, красивая и статичная атмосфера.

Праздничная атмосфера – в Витебске зажгут огни на центральной ёлке-8

Василий Белоусов, директор предприятия «Горсвет» Витебска:
По скверу Победителей дополнительно установлено более тысячи метров ретро-гирянды и световые фигуры – журавли. Световые панно по проспекту Московскому, все это делается для праздничного настроения наших горожан.

Уже сегодня, 13 декабря, зажгут огни на центральной елке. Пройдут шествием Дед Морозы и Снегурочки, что станет кульминацией вечера.

# Новый год # Праздники

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