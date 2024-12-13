Праздничная атмосфера – в Витебске зажгут огни на центральной ёлке

К праздникам преображаются города. Витебск в 2024 году удивляет самой большой в Европе новогодней елью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый сможет найти что-то интересное для себя, будь то участие в шествии, посещение мюзикла или просто прогулка по украшенному городу. Праздничная атмосфера, яркие огни и улыбки детей создадут незабываемые впечатления для всех жителей и гостей города.

Очень красивый город. Особенно мне нравится елка, потому что она такая большая, красивая. Я очень хочу пойти на елку посмотреть как там будут салют, будут выступать.

На площади такого раньше не было. Нам очень нравится такая яркая, красивая и статичная атмосфера.

Василий Белоусов, директор предприятия «Горсвет» Витебска:

По скверу Победителей дополнительно установлено более тысячи метров ретро-гирянды и световые фигуры – журавли. Световые панно по проспекту Московскому, все это делается для праздничного настроения наших горожан.

Уже сегодня, 13 декабря, зажгут огни на центральной елке. Пройдут шествием Дед Морозы и Снегурочки, что станет кульминацией вечера.