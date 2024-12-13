«Минскэнерго» выявило свыше 200 актов о самовольном, безучётном потреблении электричества

Филиал «Минские кабельные сети» продолжает вести строгий контроль потребления электроэнергии. За текущий период проведено более 100 рейдов, составлено свыше 200 актов о самовольном, безучетном потреблении электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При обнаружении небаланса специализированными бригадами проводятся проверки с использованием современных технических средств, позволяющих точно определить, верно ли работает счетчик, вся ли потребленная электроэнергия им учитывается и оплачивается. Существующие способы потребления электроэнергии в обход счетчика достаточно быстро определяются специалистами при помощи поисковых алгоритмов и специальных приборов.

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «‎Минские кабельные сети» РУП «‎Минскэнерго»:

Безучетное потребление электроэнергии может оставить без электричества важные социальные объекты и других потребителей. Также может нанести вред здоровью самого нарушителя и окружающим его людей. Выявляя и пресекая факты нарушения правил электроснабжения, мы снижаем количество аварийных режимов и отключение в электрической сети.

Напомним, что за самовольное подключение приемников электроэнергии предусмотрена административная ответственность. О фактах незаконного потребления электроэнергии «Минскэнерго» предлагает сообщать по короткому номеру 144, гарантируя при этом конфиденциальность.

*На правах рекламы.