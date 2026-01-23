Правосудие без срока давности. Как современные технологии помогают раскрыть старые преступления?

Правосудие без срока давности. В Минской области поставлена точка сразу в пяти уголовных делах, которые долгие годы оставались нераскрытыми. Четыре из них – резонансные преступления, совершенные в период с 1999 по 2014 годы на территории Борисовского, Минского и Пуховичского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследование стало возможным благодаря системной работе: в центральном регионе создана постоянно действующая межведомственная группа, объединившая сотрудников уголовного розыска, Следственного комитета и судебных экспертов. Их задача – вернуться к архивам, но уже с другим инструментарием: современными криминалистическими методиками, технологиями и новым взглядом на, казалось бы, давно исчерпанные материалы. Когда время пытается стереть следы, на первый план выходит профессионализм. Как находят преступников спустя годы – репортаж Эллы Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

5 убийств, совершенных на территории Минской области, раскрыты спустя десятилетия. Благодаря современным методам работы, повторному изучению материалов и международному сотрудничеству виновные понесли заслуженное наказание. Летом 1999 года на берегу реки Птичь под Минском было обнаружено тело 19-летней девушки. К нему металлической проволокой был привязан автомобильный домкрат, чтобы скрыть следы. На вещах жертвы тогда нашли биологические улики, но технологии конца 90-х не позволили идентифицировать преступника. Дело зашло в тупик, несмотря на десятки отработанных версий. И только спустя 26 лет – прорыв.

Сергей Якубель, заместитель начальника УВД Минского облисполкома – начальник криминальной милиции:

Была получена информация о том, что в городе Минске, где проживала девушка, в ее районе проживания была группа молодых людей на тот момент, в 1999 год. Уже в дальнейшем, по получению информации о круге общения этих лиц, контактах, в том числе с использованием мобильных телефонов и так далее, были установлены лица, которые являлись в том числе и связями этой девушки. Была получена информация о том, что действительно они пригласили эту девушку на берег. Она поехала туда добровольно, девушка была молодая, с целью отдохнуть. И уже в ходе проведения совместного досуга у одного из преступников, на фоне употребления большого количества алкоголя, возникло желание определенной физической близости с этой девушкой, на что она ответила отказом. После чего было совершено это убийство.

Эксгумация, сложнейшая ДНК-экспертиза и работа с архивами указали на главного обвиняемого – 22-летнего на тот момент минчанина. К моменту раскрытия дела уже умер. Однако двое его сообщников были задержаны. На допросах они дали признательные показания и указали точное место преступления. Теперь они привлечены к уголовной ответственности.