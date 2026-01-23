Перевезли около 9 млрд пассажиров – интересные факты о Минском метрополитене

Личный транспорт дал свободу, но породил новые вызовы – пробки и нехватка парковок. Но кто никогда не стоит на красный – так это метро. Три ветки, 36 станций и 90 поездов. Сегодня Минский метрополитен перевозит более трети жителей столицы. По подземке из одного конца города в другой можно добраться всего за полчаса. Поезда идут строго по графику и с минимальным интервалом, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Минский метрополитен был открыт вообще 29 июня 1984 года. Если брать первый полный год – это был 1985 год и сравнить с нынешними временами, то получается, что в 1985 году было порядка 80 миллионов в год пассажиров перевезено Минским метрополитеном, а уже сейчас мы от 250 порой достигали до 300 миллионов пассажиров в год. Минскому метрополитену уже более 41 года. За это время, мы как-то посчитали, что было перевезено порядка 9 миллиардов пассажиров. Мы приближаемся к этой цифре, она вот-вот уже будет у нас. Если брать население всей Земли – примерно 8,3 миллиарда сегодня, то мы перевезли планету всю.