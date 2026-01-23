Прямой эфир

200 городов поставляли стройматериалы – вот как возводили станции Минского метрополитена

23 января 2026 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 1984 году в Минске открывается метро. Каждая станция, начиная от «Института культуры» и до «Московской», была настоящим произведением искусства. Люди ходили по платформам, словно по музею, любуясь сводчатыми арками, люстрами и мозаикой на стенах, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Сколько автомобилей в Беларуси – рассказал депутат Мингорсовета

200 городов поставляли стройматериалы – вот как возводили станции Минского метрополитена-2

Ирина Омельчук, специалист отдела по идеологической и социальной работе Минского метрополитена:
Строили не только белорусы, но и 21 национальность бывшего Советского Союза. 200 городов поставляли свои строительные материалы. Допустим, на «Парке Челюскинцев» красивая люстра – это рижский комбинат изготавливал. Есть станция у нас «Якуба Колоса» – очень красивая, такая белорусская. Именно колорит такой. Эти изразцы по произведениям Якуба Колоса. Для того, чтобы украсить эту станцию, понадобилось более 5 тысяч изразцов. Очень отрадно, что это изготавливали именно в Беларуси.

Подробности в видео.

# Ирина Омельчук # Минский метрополитен

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько автомобилей в Беларуси – рассказал депутат Мингорсовета
23 января 2026 18:01

Сколько автомобилей в Беларуси – рассказал депутат Мингорсовета

Лукашенко привёл в боевую готовность воинскую часть. Как идёт масштабная проверка войск?
23 января 2026 17:21

Лукашенко привёл в боевую готовность воинскую часть. Как идёт масштабная проверка войск?

Указом Президента установлены предельные тарифы на ЖКУ в 2026 году
23 января 2026 16:46

Указом Президента установлены предельные тарифы на ЖКУ в 2026 году