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Тихие и экологичные – рассказываем, когда в Минске появились первые электробусы

23 января 2026 18:05
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Нужно было налаживать собственное производство, обновлять парк, пересматривать подходы к организации движения. В 2017 году в Минске вышли в рейс первые электробусы – тихие, экологичные и удобные для пассажиров, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Тихие и экологичные – рассказываем, когда в Минске появились первые электробусы-2

Дарья Орешкина, специалист Музея городского пассажирского транспорта:
Сейчас самый современный вид общественного транспорта – это у нас электробусы. В регулярном сообщении они находятся с 12 мая 2017 года в Минске. Электробусы – самый экологичный и современный вид общественного транспорта. На одной зарядке данная модель проезжает 17 километров и заряжается довольно быстро – за восемь минут, быстрее, чем наши с вами телефоны.

Подробности в видео.

# Транспорт Минска

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