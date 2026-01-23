Тихие и экологичные – рассказываем, когда в Минске появились первые электробусы

Нужно было налаживать собственное производство, обновлять парк, пересматривать подходы к организации движения. В 2017 году в Минске вышли в рейс первые электробусы – тихие, экологичные и удобные для пассажиров, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Дарья Орешкина, специалист Музея городского пассажирского транспорта:

Сейчас самый современный вид общественного транспорта – это у нас электробусы. В регулярном сообщении они находятся с 12 мая 2017 года в Минске. Электробусы – самый экологичный и современный вид общественного транспорта. На одной зарядке данная модель проезжает 17 километров и заряжается довольно быстро – за восемь минут, быстрее, чем наши с вами телефоны.