Прямой эфир

Православных верующие 21 апреля отмечают Радуницу (Радоницу)

21 апреля 2015 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У православных верующих 21 апреля Радуница (Радоница). Это день поминовения усопших, который, по традиции, приходится на 9-й день со дня Пасхи. Главное назначение — молитвы об упокоении душ умерших. В народе его называют еще родительским.

Православные приходят в храмы, чтобы помолиться за своих усопших родственников. После чего отправляются на кладбища. Верующие несут цветы, зажигают на могиле свечи, наводят порядок и вспоминают ушедших близких.

По всей Беларуси к местам захоронений организованы дополнительные маршруты.

В усиленном режиме 21 апреля работает и милиция. На отдельных участках Минской кольцевой ограничили скорость до 50 километров в час.

Для того, чтобы минимизировать возможные заторы вблизи кладбищ,  разработаны маршруты объездов и удобные парковки. Так, подъехать к Северному можно со стороны автодороги Минск - Калачи - Мядель. В деревне Королев Стан приезжие смогут оставить свои автомобили на дополнительной стоянке. Такие же парковки организованы и рядом с Московским кладбищем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В эти дни для белорусов открыт доступ к кладбищам, находящимся в зоне радиационного отчуждения.

Въехать на эти территории можно без специальных пропусков. Находиться здесь разрешается до пяти вечера. Ежегодно на Радуницу эти кладбища посещают свыше 10 тысяч человек.

# общество # Православные в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Оборонительное укрепление 1944 года реконструируют в Могилеве
21 апреля 2015 09:58

Оборонительное укрепление 1944 года реконструируют в Могилеве

СМИ: Питт и Джоли усыновят еще одного ребенка
20 апреля 2015 17:47

СМИ: Питт и Джоли усыновят еще одного ребенка

В Минске открылась выставка робототехники мастера из Бреста
20 апреля 2015 17:09

В Минске открылась выставка робототехники мастера из Бреста