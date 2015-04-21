Оборонительное укрепление 1944 года реконструируют в Могилеве

Новости Беларуси. Никто не забыт, ничто не забыто. Оборонительное укрепление 44-го года реконструируют в Могилеве. Его бойцы Красной Армии взяли штурмом, тем самым отрезав гитлеровцам путь к отступлению. Во многом благодаря этому подвигу Могилев уже на следующий день был освобожден от фашистов.

Ирина Недобоева, СТВ:

На этом месте 27 июля 1944 года пятеро красноармейцев во главе с командиром стрелковой роты совершили по истине героический поступок. Форсировав Днепр под сильным огнем противника, солдаты уничтожили вражеские огневые точки и захватили плацдарм, обеспечив тем самым переправу всего батальона.

Первокурсник Александр Ковалев один из тех, кто восстанавливает это оборонительное укрепление. Поначалу, признается парень, задача казалась невыполнимой: слишком много нужно было сделать. Но сегодня, когда реконструкция почти завершена, Александра переполняет гордость.

Александр Ковалев, учащийся Могилевского агролесотехнического колледжа:

Честно говоря, что я еще в жизни такого важного ничего не делал. Ведь это история.

В 1941-ом на взятие Могилева немцам понадобилось 23 дня. А немецкое укрепление шестерка 20-летних бойцов захватила всего за 23 часа. Их подвиг позволил преградить противнику путь к отступлению.

Николай Борисенко, историк:

Здесь же не просто взяли Буйничи. Перерезали стратегическую дорогу —Бобруйское шоссе и железную дорогу (на Жлобин идет). То есть немцам отступление на юго-запад было полностью перекрыто. Немцы фактически оказались в кольце. Им уже было не до обороны, они думали, как скорее унести ноги от Могилева. И неслучайно здесь не так много их осталось — они сумели вырваться и порядка всего 3,5 тысячи их всех было взято в плен.

Строительство немецкого укрепления началось 8 месяцев назад. За это время здесь появились траншеи, землянка, блиндаж. Затем установили вышки, минометное гнездо и пушки.

Георгий Малиновский, директор Могилевского агролесотехнического колледжа:

Летом перед освобождением Могилева у нас готовятся 3 группы учащихся, соответствующего возраста. Они из подручных средств, сами их будут делать, будут переходить Днепр, брать высоту. Мы будем снимать фильм. Мы каждый год будем повторять подвиг этой шестерки.

Руководит группой мастер производственного обучения колледжа. Виктор Куцепалов особенно гордится, что в сохранении национальной истории участвует молодёжь. По сути, своими руками молодые люди восстанавливают память о подвиге советских солдат.

Виктор Куцепалов, мастер производственного обучения Могилевского агролесотехнического колледжа:

Ребята с азартом занялись этим мероприятием, это работой. Кто, если не мы? Я думаю, что у нас неплохо получается. И потомки будут благодарны не только мне, но и всем, кто принимал здесь участие.

Работы на территории колледжа продолжаются. Здесь планируют установить стенд со схемой освобождения Буйничей и снять фильм о событиях тех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.