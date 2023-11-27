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27 месяцев оккупации! Как освобождали Чечерск в ноябре 43-го?

27 ноября 2023 18:11
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В ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции, осуществленной силами Белорусского фронта, 27 ноября были освобождены сразу несколько стратегических населенных пунктов Беларуси: Чечерск, Буда-Кошелево и станция Шатилки под Светлогорском.

Отсчет дней и месяцев, разделявших войну и мир, в нашей следующей рубрике.

27 месяцев оккупации! Как освобождали Чечерск в ноябре 43-го?-1

Татьяна Сидоренко:
27 ноября 1943 года – день, который навсегда вписан в историю Чечерского района. Ровно 80 лет назад он получил свободу от немецко-фашистских захватчиков. Первые гитлеровские подразделения были здесь уже в августе 1941-го. За 27 месяцев оккупации фашисты превратили город в груду развалин, уничтожили более 300 зданий, полностью сожгли 14 деревень, три из них вместе с людьми. Почти 2 тысячи мирных жителей были зверски замучены, повешены или расстреляны.

Далее смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Татьяна Сидоренко # Фотофакт

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