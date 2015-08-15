Республиканский форум Белорусского союза женщин проходит 15 августа в Минске

Новости Беларуси. Статус женщины в Беларуси за последние 20 лет значительно повысился. Это констатировали на внеочередном республиканском форуме Белорусского союза женщин, который сегодня, 15 августа, проходит в Минске. В нем принимают участие около ста делегатов из всех регионов страны.

Сегодня эта организация объединяет 180 тысяч женщин, оказывает социальную поддержку населению, проводит работу с молодежью, а также активно участвует в политической жизни республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Представительство женщин в территориальных избирательных комиссиях – 6,2 процентов. Такой же процент уже в наблюдении за выборами. Если сравнить с выборами прошедших годов, я бы сказала, что Союз активизировался. Вообще участие женщин в избирательных комиссиях даже на этом уровне, территориальном, где мужчин достаточно много, 59 процентов. Я думаю, в участковых женщин будет порядка 70 процентов. Так что выборы держатся на женских плечах в полном смысле этого слова.