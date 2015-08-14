В учебных заведениях Беларуси развернули масштабный проект «Школа будущего»

Новости Беларуси. Школьная форма отечественного производства с уверенностью вытесняет импортные аналоги. Родители и ученики голосуют за качество, удобство, красоту и цену. В учебных заведениях Беларуси даже развернули масштабный проект «Школа будущего». Его итогом должен стать выбор делового стиля одежды белорусского ученика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 1-е сентября Ярослав ждет с предвкушением. Первый раз в первый класс. Потому на праздничной линейке, говорит мама, сын мечтает быть нарядным и элегантным.

Ольга Курсакова, житель Бобруйска:

Очень отрадно, что сейчас белорусские производители дают такой широкий выбор. Можно хорошо одень ребенка. И качественно, и по цене.

Сегодня школьники Бобруйска примерили форму местного швейного предприятия. 60 моделей деловой одежды для мальчиков и девочек. Сарафаны, костюмы, платья. Запросы у современных школьников сейчас непростые.

Ребята отдают предпочтение красивой и удобной одежде. Предложения белорусских производителей школьной формы им вполне по душе.

Илья Пархоменко, ученик 6 класса СШ №9 Бобруйска:

Я учусь в обычной школе, но у нас есть строгий стиль в одежде. И мне это очень нравится. В джинсах и майке я могу походить где-нибудь в городе

Деловые костюмы для мальчиков и девочек. За сутки силами одного цеха здесь выпускают почти полтысячи единиц школьной одежды. Такие возможности производить качественную, красивую и недорогую форму появились после модернизации на фабрике.

Светлана Сафронова, оператор автоматического раскройного комплекса:

10 лет назад весь процесс раскроя одежды делался вручную, теперь все происходит в автоматическом режиме. А это экономит и время, и затраты.

Школьную форму в Беларуси шьют несколько отечественных предприятий. Натуральные ткани, современный дизайн. Все модели детской одежды соответствуют необходимым требованиям и ГОСТам.

Каждая фирма-производитель проходит многочисленные проверки на требования биологической и химической безопасности, к устойчивости окраски одежды и швейных изделий из текстильных материалов. Поэтому белорусскому производителю доверяют не только местные потребители — практически половина продукции уходит на экспорт.