Минск: вносятся изменения в работу общественного транспорта

Новости Беларуси. Сразу несколько улиц придётся объезжать водителям в ближайшие дни. Так, с 20.00 пятницы, 14 августа, до 5.00 вторника, 18 августа, будет полностью перекрыто движение автотранспорта по улице Ленина.

Ограничения коснутся и улицы Калиновского на участке от Всехсвятской до Кедышко. С 15-го августа по выходным здесь будут вестись работы по замене линии электропередач. С 10.00 и до 17.00 общественный транспорт будет курсировать по изменённым маршрутам.

На протяжении двух месяцев — с 17 августа по 17 октября — временно запретят движение транспорта по переулку Домашевскому от станции метро «Молодёжная» до улицы Харьковской. Здесь начались работы по строительству первого городского транспортного кольца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.