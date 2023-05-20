Ответ на западные санкции. Международная выставка MILEX-2023 завершает работу

Новости Беларуси. Для обеспечения белорусской армии новейшими образцами вооружения и техники работает отечественный военпром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достижения отрасли в эти дни представлены на площадке международной выставки MILEX. Экспозиция Беларуси демонстрирует наш ответ на западные санкции.

За время работы форума подписаны контракты на рекордную сумму 265 миллионов долларов. Результат превзошел итоги всех предыдущих салонов MILEX. Но окончательные итоги еще предстоит подвести. Выставка стала эффективной деловой площадкой. Проведены более 170 официальных переговоров.