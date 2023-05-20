Карпенков на присяге: мир надо уметь защитить, и благодаря этим молодым людям мы всё обеспечим

Спецназ всегда был элитой внутренних войск. Сюда попадают только лучшие. Краповые береты выполняют особые задачи. Они боролись с бандеровщиной в Западной Украине, отстаивали нашу независимость и конституционный строй в 2020 году. И сегодня спецназ пополнился новобранцами.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками МВД Беларуси: Пусть наши люди будут спокойны. За последнее время мы очень ощутили, что такое напряжение, что такое опасность войны. И каждый из нас прочувствовал, что мир – это большое завоевание, и его надо уметь защитить. И благодаря этим молодым людям, которые сегодня стали в строй, мы это все обеспечим.

Павел Лобанов, призывник:

Я буду служить в легендарной части. Очень горд сам за себя, благодарен своим родителям за то, что меня вырастили таким, кто я есть.

Всего на укомплектование Вооруженных Сил и других войск направили около 10 тысяч новобранцев.