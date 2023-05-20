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Карпенков на присяге: мир надо уметь защитить, и благодаря этим молодым людям мы всё обеспечим

20 мая 2023 11:39
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Новости Беларуси. Порядка 270 призывников удостоились чести служить в краснознаменной бригаде специального назначения 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Карпенков на присяге: мир надо уметь защитить, и благодаря этим молодым людям мы всё обеспечим-1

Карпенков на присяге: мир надо уметь защитить, и благодаря этим молодым людям мы всё обеспечим-3

Карпенков на присяге: мир надо уметь защитить, и благодаря этим молодым людям мы всё обеспечим-5

Спецназ всегда был элитой внутренних войск. Сюда попадают только лучшие. Краповые береты выполняют особые задачи. Они боролись с бандеровщиной в Западной Украине, отстаивали нашу независимость и конституционный строй в 2020 году. И сегодня спецназ пополнился новобранцами. 

Карпенков на присяге: мир надо уметь защитить, и благодаря этим молодым людям мы всё обеспечим-8

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками МВД Беларуси: 
Пусть наши люди будут спокойны. За последнее время мы очень ощутили, что такое напряжение, что такое опасность войны. И каждый из нас прочувствовал, что мир – это большое завоевание, и его надо уметь защитить. И благодаря этим молодым людям, которые сегодня стали в строй, мы это все обеспечим. 

Карпенков на присяге: мир надо уметь защитить, и благодаря этим молодым людям мы всё обеспечим-11

Павел Лобанов, призывник: 
Я буду служить в легендарной части. Очень горд сам за себя, благодарен своим родителям за то, что меня вырастили таким, кто я есть. 

Всего на укомплектование Вооруженных Сил и других войск направили около 10 тысяч новобранцев. 

# Внутренние войска Беларуси # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

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