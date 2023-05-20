Виктор Хренин: у белорусской армии есть всё необходимое для защиты страны
Новости Беларуси. У белорусской армии есть все необходимое для защиты страны. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин во время торжественной церемонии принятия военной присяги в 72-м объединенном учебном центре в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:
Вчерашние мальчишки приняли на себя обязанность самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь.
Сегодня, 20 мая, тысячи молодых людей по всей стране произнесли клятву на верность белорусскому народу, взяв на себя обязанность в любой момент с оружием в руках встать на защиту главных ценностей государства. Непростая военно-политическая обстановка у наших границ показывает, насколько стране нужна сильная армия. И сегодня задача всех военнослужащих, несмотря на вызовы, обеспечить мир и спокойствие на белорусской земле.