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Виктор Хренин: у белорусской армии есть всё необходимое для защиты страны

20 мая 2023 11:02
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Новости Беларуси. У белорусской армии есть все необходимое для защиты страны. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин во время торжественной церемонии принятия военной присяги в 72-м объединенном учебном центре в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктор Хренин: у белорусской армии есть всё необходимое для защиты страны-1

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь 

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь: 
Вчерашние мальчишки приняли на себя обязанность самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь.  

Виктор Хренин: у белорусской армии есть всё необходимое для защиты страны-4

Виктор Хренин: у белорусской армии есть всё необходимое для защиты страны-6

Сегодня, 20 мая, тысячи молодых людей по всей стране произнесли клятву на верность белорусскому народу, взяв на себя обязанность в любой момент с оружием в руках встать на защиту главных ценностей государства. Непростая военно-политическая обстановка у наших границ показывает, насколько стране нужна сильная армия. И сегодня задача всех военнослужащих, несмотря на вызовы, обеспечить мир и спокойствие на белорусской земле.  

# Армия Беларуси # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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