В Могилёвской области за 5 месяцев количество киберпреступлений выросло более чем в 2 раза

Из-за кибермошенников почти 2,5 миллиона рублей потеряли жители только одного региона Беларуси. В Могилевской области за пять месяцев количество преступлений в интернете выросло более чем вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего денег лишались во время онлайн-покупок. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количество таких преступлений увеличилось в 18 раз. Для обмана мошенники используют несколько схем. Самая частая – объявление в Сети о продаже товара по заманчивой цене, обязательное условие – предоплата.

Роман Романенко, начальник управления по противодействию киберпреступности КМ УВД Могилевского облисполкома:

Женщина хотела приобрести детскую коляску. Злоумышленник убедил женщину перевести предоплату в размере 350 белорусских рублей. В последующем женщина обратилась в правоохранительные органы, поскольку не получила ни желаемый товар, ни деньги. Злоумышленник перестал выходить на связь и сменил страничку в социальной сети.

В числе новых сценариев виртуальных аферистов – просьба установить на телефон приложение мобильного оператора, чтобы продлить договор. Таким образом они получают доступ к интернет-банкингу. Могилевчанка, которая следовала таким указаниям, потеряла 16 тысяч рублей. В основном жертвы интернет-мошенников в Могилевской области – женщины. Мужчины попадаются на удочку в каждом третьем случае.