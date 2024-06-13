Каждый день – тематический. Как проходят Дни Минска на ВДНХ?

Беларусь и Россия продолжают активную работу по межрегиональному сотрудничеству. За пять месяцев нашу страну посетило более 30 делегаций российских регионов. Идет подготовка к участию в «Иннопроме», Красноярском и Дальневосточном экономических форумах. В конце июня состоится очередной Форум регионов Беларуси и России. В эти дни на ВДНХ проходит презентация Дней Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш павильон обновлен по поручению Александра Лукашенко. Требование Президента – чтобы эта площадка показала лучшие достижения страны. Столица завершает марафон Дней регионов Беларуси. Проходят переговоры о перспективах взаимодействия. 13 июня будут подписаны две новые дорожные карты сотрудничества – с Екатеринбургом и Ульяновской областью. Для гостей организаторы подготовили разнообразную программу. В ней и модные показы, и театрализованные представления, концерты, интерактивные площадки и мастер-классы. Каждый день на выставке тематический: посвящен медицине, туризму, строительству, образованию. Но на первом плане все-таки потенциал промышленности. Это самая наглядная часть экспозиции.