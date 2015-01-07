Православные верующие 7 января празднуют Рождество Христово

Новости Беларуси. И начинаем выпуск с радостных и светлых событий. Православные верующие отмечают 7 января великий праздник - Рождество Христово. По всему миру звучат добрые слова и поздравления. Как проходят празднования в белорусской столице, знает наш корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня настроение у всех по-настоящему праздничное. Буквально через час в минском Свято-Духовом кафедральном соборе начнется праздничное богослужение. Несмотря на то, что служба здесь шла всю ночь, в храм до сих пор идут люди. Десятки верующих в этот день ставят свечи и молятся за здоровье и благополучие своих близких.

Рождество Христово – один из самых значимых православных праздников. В этот день быть ближе к Богу стараются многие. Верующие идут в храм целыми семьями.

Верующие:

Пошли помолились за деток наших, за родителей, за себя. И пойдем отметим немножко.

Настроение, конечно, праздничное, позитивное, потому что Рождество Христово - светлый праздник. Всегда ждем его, 7 число, с радостью.

Сегодня священники облачены в золотые одежды - символ божественного света и торжественности. Это еще раз подчеркивает важность Рождества. Как гласит предание, в этот день в Вифлееме на свет появился Иисус.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

На землю сошел сын Божий. Сошел для того, чтобы всех нас возвести на небо. Сегодня величайшее событие в истории всего человечества - Бог воплотился в человеческое естество.

Ольга Коршун, СТВ:

Торжество продолжится вплоть до 19 января - Крещения. Весь этот период в народе называют Святками. Это время принято путешествовать, ходить друг к другу в гости, дарить подарки. Но священнослужители говорят, что при этом не стоит забывать, что главное в Рождество – это духовное единение людей с Богом.