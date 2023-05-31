Православные со всех уголков Беларуси приехали в Добрушский район, где упокоены мощи праведного Иоанна Кормянского
Новости Беларуси. Православные верующие со всех уголков Беларуси сегодня, 31 мая, приехали в агрогородок Корма Добрушского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там упокоены мощи праведного Иоанна Кормянского – сельского священника, которого 25 лет назад церковь причислила к лику святых.
При жизни он служил настоятелем прихода в деревне Огородня, вел монашеский образ жизни, помогал вдовам и сиротам. На литургию к батюшке приезжали из соседних сел, а сам он обладал даром предвидения – предсказал Великую октябрьскую революцию, трагедию Русской православной церкви в XX веке и даже день своей смерти. Могилу святого случайно нашли в 1991 году, очищая фундамент старой церкви. В 1997-м нетленные мощи перенесли в монастырь в деревне Корма для поклонения.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Его пример жизни нам очень важен сейчас, когда в Беларуси Президентом объявлен Год мира и созидания. Мир нес отец Иоанн своей молитвой, созидание совершалось им также через молитву.
Есть возможность – мы всегда приезжаем в Корму. Очень нравится нам здесь: и служба, и все. Мы всегда приезжаем с нашим батюшкой. Наш батюшка приезжает, и мы приезжаем сюда, тоже прикладываемся к мощам. Все получаем и благодать.
В 2023 году Национальный исторический архив установил новые факты в биографии праведника. Была найдена заверенная копия метрической записи о точном дне и обстоятельствах смерти отца Иоанна – на два года позже предполагаемых. Также обнаружены богослужебные дневники священника, которые церковь планирует выпустить отдельным изданием.