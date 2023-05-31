Как оборудовали минские пляжи к купальному сезону? Узнали об интересных новшествах

Валерия Яскевич, корреспондент: Лето уже на пороге, а с ним и открытие купального сезона. С каждым годом столичные пляжи становятся все лучше.

Марина Макарова, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД Минского лесопаркового хозяйства: Много малых архитектурных форм было сделано собственными силами предприятия. Это и скамьи-дуэт, и деревянные беседки, столы со стульями деревянные. Они больше предназначены для отдыха спокойного, тихого, семейного.

Для тех, кто планирует не только загорать, но и красиво фотографироваться, подготовили парочку красочных фотозон. Одна локация расположена на Пляже № 2 водохранилища Дрозды, а вторая – на пятом пляже Заславского водохранилища. Марина Макарова: Также в этом году появились щиты со спасательным оборудованием. Много было также установлено малых архитектурных форм: теневые навесы, велоскамьи, таких у нас ранее не было. Как всегда, была произведена замена мангалов.

Беседки, стационарные мангалы и лавочки. А что еще необходимо для хорошего отдыха? Только прикупить побольше мяса для шашлыка и собрать компанию друзей. Про любителей активного образа жизни тоже не забыли. Марина Макарова: Немного было добавлено спортивного и детского игрового оборудования. Также были проведены работы по подсыпке береговой линии песком первого класса. Произведен был текущий ремонт подъездных дорог, автостоянок, велодорожек, плиточного покрытия.

Марина Макарова:

Дополнительно были установлены лежаки, то есть у нас уже существует более 1 000 лежаков на пляжах. В этом году было еще дополнительно поставлено 250 лежаков. 26 мая был объезд с участием заместителя председателя Мингорисполкома по приемке пляжей. Все прошло хорошо.

Пляжи к новому сезону готовы, поэтому мы желаем вам прекрасно провести время.