Православные отмечают Прощёное воскресенье. Какие традиции есть у этого праздника?

1 марта православные христиане празднуют Прощёное воскресенье. В этом году оно выпало на последний день Масленичной недели.

История праздника восходит к древнему обычаю египетских монахов, которые перед началом поста уходили в пустыню на 40 дней. До этого монахи просили друг у друга прощения, поскольку понимали, что из-за различных сложностей могут и не вернуться домой.

Традиции праздника

Первая и самая главная традиция – просить прощения. Верующие извиняются перед друзьями и родственниками, посещают могилы предков, чтобы попросить прощения у них.

В этот день верующие ходят в церковь, чтобы исповедоваться и с чистой душой начать Великий пост, который заканчивается одним из главнейших христианских праздников, – Пасхой.

«Господь призывает нас не ходить унылыми»: говорим о традициях Великого поста

Ещё один обычай – сходить в баню. Считается, что начинать Великий пост нужно не только с чистым сердцем, но и с чистым телом.

Есть примета, что если в Прощёное воскресенье съесть все приготовленные блины, то семья будет сплочённой на протяжении следующего года. Остальную еду также не приятно было оставлять на потом, её могли сжечь или отдать домашним животным.

Чтобы проводить зиму, в последний день Масленицы сжигалось чучело.