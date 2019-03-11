«Господь призывает нас не ходить унылыми»: говорим о традициях Великого поста

Новости Беларуси. Православные верующие вступили в Великий пост, самый строгий и долгий в церковном календаре. Время покаяния и духовного очищения продлится почти 50 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После 40-дневного поста начинается Страстная неделя, которая завершится Пасхой. Чтобы достойно встретить этот светлый праздник, человек должен проделать большую работу над собой. Грехопадение пришло через нарушение заповеди «не вкушай», однако подвиги гастрономического воздержания – лишь средство, а не цель поста.