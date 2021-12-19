Прямой эфир

Православная церковь вспоминает Николая Чудотворца. Оказывается, это он был прообразом Санта-Клауса

19 декабря 2021 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Православная церковь 19 декабря чтит память одного из самых почитаемых святых, Николая Угодника или, как его еще называют, Чудотворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Православная церковь вспоминает Николая Чудотворца. Оказывается, это он был прообразом Санта-Клауса-1

Как известно, прообразом Санта-Клауса стал именно Святой Николай. Традиция ожидания новогодних подарков связана с эпизодом из его жизни. В этот день принято их преподносить детям и нуждающимся.  

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Щёкин: польско-белорусская граница с той стороны – это уже братская могила. Что там происходит, никто не знает
18 декабря 2021 19:17

Щёкин: польско-белорусская граница с той стороны – это уже братская могила. Что там происходит, никто не знает

Почему к стоматологу нужно ходить каждые полгода и как найти хорошего врача?
18 декабря 2021 19:14

Почему к стоматологу нужно ходить каждые полгода и как найти хорошего врача?

Муковозчик: Президент не скажет под Новый год с телевизора «я устал, я ухожу». Он не сложит щит
18 декабря 2021 19:07

Муковозчик: Президент не скажет под Новый год с телевизора «я устал, я ухожу». Он не сложит щит