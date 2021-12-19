Православная церковь вспоминает Николая Чудотворца. Оказывается, это он был прообразом Санта-Клауса

Новости Беларуси. Православная церковь 19 декабря чтит память одного из самых почитаемых святых, Николая Угодника или, как его еще называют, Чудотворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, прообразом Санта-Клауса стал именно Святой Николай. Традиция ожидания новогодних подарков связана с эпизодом из его жизни. В этот день принято их преподносить детям и нуждающимся.