Почему к стоматологу нужно ходить каждые полгода и как найти хорошего врача?

Влада Родовская, корреспондент:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к стоматологу Алине Антипиной.

Алина Антипина – врач стоматолог-терапевт первой квалификационной категории. Стаж работы – уже более 11 лет. Влада Родовская:

Почему вы выбрали для себя эту профессию? Алина Антипина, врач стоматолог-терапевт:

Выбор на самом деле был непростым. Не могу сказать, что я с детства мечтала быть врачом, а потом им стала. Сначала я хотела быть музыкантом, потом дизайнером. Профессией врача по-настоящему заинтересовалась только к 10 классу школы. И в выборе стоматологии сыграло сразу несколько факторов. Во-первых, это самый высокий проходной балл из всех медицинских факультетов – это был своего рода вызов, так как в школе я была отличницей. И склонность к такому длительному кропотливому труду, требующему усидчивости, внимания, тоже что немало важно в стоматологии. Ну и есть возможность реализовать свои дизайнерские мечты, заниматься дизайном улыбок. Влада Родовская:

С какими проблемами к вам чаще всего обращаются клиенты?

Алина Антипина:

Я занимаюсь эстетическим восстановлением зубов, поэтому ко мне чаще всего люди обращаются именно за эстетикой. Влада Родовская:

Сейчас существует огромное количество мест, где можно получить стоматологическую помощь. Вот как не ошибиться в выборе места? Алина Антипина:

Я всегда советую получать реальные рекомендации от людей, знакомых, родственников, от тех, кто уже был где-то и успешно прошел лечение. Также есть все-таки хорошие интернет-ресурсы, стоматологические блоги хорошие, где действительно есть работы реальных врачей, что тоже очень показательно. Другое дело, что очень сложно выбрать эти хорошие блоги, для нас, врачей, это более понятно, доступно, для не медиков с этим сложно, естественно, разбираться. Влада Родовская:

Как вы считаете, что сейчас представляет самую большую угрозу здоровью зубов?

Алина Антипина:

Главная угроза на нашей планете – это человек. И для зубов главная угроза – это тот же самый человек. Его привычки, питание, то, как человек ухаживает за своими зубами, насколько часто обращается к любимому или нелюбимому врачу-стоматологу. Потому что все это в сумме и влияет на здоровье зубов. Влада Родовская:

Как часто надо ходить к стоматологу людям со здоровыми зубами? Алина Антипина:

Есть такая волшебная цифра у стоматологов: 6 месяцев. Это то, что мы в среднем рекомендуем, потому что именно этот период, полгода, – период, за который можно выявить какие-то начавшиеся патологические процессы и вовремя на них повлиять, остановить. Таким образом, вы приходите раз в полгода на профессиональную чистку и получаете детальное обследование зубов. Влада Родовская:

В чем уникальность стоматологии, на ваш взгляд?