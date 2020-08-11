Почти 5 000 многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе «Семейный капитал»

Новости Беларуси. По новой программе «Семейный капитал» депозитные счета открыли 4 969 многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая сумма – без малого 112 миллионов рублей.
Новости Беларуси. По новой программе «Семейный капитал» депозитные счета открыли 4 969 многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая сумма – без малого 112 миллионов рублей.
В новой пятилетке размер одной денежной дотации составляет 22,5 тысячи рублей и назначается семьям, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024-го.
Всего на август 2020 года депозиты «Семейного капитала» с учетом программы 2015-2019 годов открыли около 87 тысяч многодетных родителей. Из них около 20 тысяч решили воспользоваться финансами досрочно. Деньги нужны на улучшение жилищных условий, получение образования и медицинских услуг.