Международные соревнования по танковому биатлону стартовали в подмосковном Алабино

Новости России. Битлон может быть и танковым. В подмосковном Алабино стартовали такие международные соревнования. Среди участников – экипажи из Беларуси, Армении, Казахстана и России.

В новом для отечественных танкистов виде спорта все как и в обычном: сложная трасса и стрельба. В цель надо попасть из пушки и пулемета. Для удобства наблюдения боевые машины раскрасили в разные цвета. Белорусам достался желтый.

Основной этап биатлона 17 августа, а пока экипажи проверяют прицелы и маневренность техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бабич, механик-водитель танка 120-й гвардейской механизированной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Все препятствия там нормальные, прямые участки, за исключением преодоления колейного моста. Придется за 10-15 м от препятствия машину выравнивать. Я думаю, справлюсь с этим.