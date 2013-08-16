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Мемориал погибшим советским воинам открылся после реконструкции в Берлине

16 августа 2013 06:07
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Новости Германии. Мемориал погибшим советским воинам открылся после реконструкции в Берлине в районе Панков-Шенхольц. От посольства Беларуси в ФРГ к основному монументу возложен памятный венок.

Комплекс появился в конце 40-х годов. Над проектом работали советские архитекторы. Восстановительные работы шли три года. Наряду с Трептов-парком и Тиргартеном этот мемориал входит в число трех крупнейших советских воинских мемориалов Берлина. На кладбище похоронено более 13 тысяч красноармейцев, погибших во время Берлинской операции 1945 года сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт

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