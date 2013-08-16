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3 новые школы откроются в Минске, Солигорске и Вороновском районе Гродненской области к 1 сентября

16 августа 2013 06:09
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Новости Беларуси. Три новые школы откроются в Беларуси к 1 сентября. Они примут учеников в Минске, Солигорске и Вороновском районе Гродненской области. Всего к занятиям в новом учебном году приступят около 915 тысяч учащихся, практически каждый десятый – первоклассник.

И, как отметили в министерстве образования, Минские школы с 1 сентября вернутся к профильному обучению. Оно будет организовано по четырем направлениям: филологическое, физико-математическое, химико-биологическое, обществоведческое. Изучать предметы на повышенном уровне смогут учащиеся выпускных классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Школы в Беларуси

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