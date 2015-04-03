Два самолёта с эвакуированными из Йемена гражданами СНГ и других стран приземлились в Подмосковье: на борту были и 20 белорусов

Новости Беларуси. 3 апреля ночью в Подмосковье приземлились два самолёта, которые доставили в Россию около 300 человек граждан СНГ и других стран, эвакуированных из Йемена. На борту были и 20 белорусов, а также граждане России, Узбекистана, Украины, Польши, Киргизии, Сербии и Канады. Прилетевших встречали медики, однако их помощь не понадобилась.

Напомним, с минувшей недели территория Йемена подвергается авиаударам со стороны арабской коалиции. Они сражаются против шиитских мятежников, которые контролируют большую часть страны. Власти Саудовской Аравии планируют помочь бежавшему президенту Йемена вернуть власть в стране. Сообщается, что в ближайшее время начнётся и наземная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.