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Два самолёта с эвакуированными из Йемена гражданами СНГ и других стран приземлились в Подмосковье: на борту были и 20 белорусов

03 апреля 2015 10:55
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Новости Беларуси. 3 апреля ночью в Подмосковье приземлились два самолёта, которые доставили в Россию около 300 человек граждан СНГ и других стран, эвакуированных из Йемена. На борту были и 20 белорусов, а также граждане России, Узбекистана, Украины, Польши, Киргизии, Сербии и Канады. Прилетевших встречали медики, однако их помощь не понадобилась.

Напомним, с минувшей недели территория Йемена подвергается авиаударам со стороны арабской коалиции. Они сражаются против шиитских мятежников, которые контролируют большую часть страны. Власти Саудовской Аравии планируют помочь бежавшему президенту Йемена вернуть власть в стране. Сообщается, что в ближайшее время начнётся и наземная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Авиасообщение

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